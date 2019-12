Ruined King: A League of Legends Story, trailer per il nuovo gioco Riot Games

Prosegue la carrellata di annunci in diretta dal palco dell'edizione 2019 dei The Game Awards: dall'evento condotto da Keighley arriva la presentazione di un nuovo gioco dedicato all'universo di League of Legends.

Come promesso nel corso dei giorni immediatamente antecedenti allo svolgersi dello show, Riot Games ha approfittato della prestigiosa vetrina per presentare il progetto videoludico attualmente in via di sviluppo presso i propri studi. Con un breve trailer è stato dunque annunciato Ruined King: a League of Legends Story. Il filmato consente ai giocatori di dare un primo sguardo al titolo, il cui debutto è atteso su "console e PC". Per quanto riguarda le prime, non sono stati offerti ulteriori dettagli sull'identità degli hardware che accoglieranno Ruined King.



Ricordiamo che durante l'evento sono stati presentati giochi attesi su next gen: Microsoft ha annunciato Senua's Saga: Hellblade 2, mentre un trailer ha svelato GodFall, in arrivo su PS5 e PC.