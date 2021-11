Ruined King, Hextech Mayhem, Song of Nunu e CONV/RGENCE: tutte le novità di Riot Forge

Dal palco digitale dello Showcase di Riot Forge, il publisher e sviluppatore losangelino ha illustrato tutte le novità in arrivo su PC e console da qui ai prossimi mesi, a cominciare ovviamente da Ruined King ed Hextech Mayhem che sono già disponibili all'acquisto.

Con Ruined King: A League of Legends Story, Riot Forge amplia l'universo di LoL per accogliere il nuovo GDR a turni realizzato dagli autori di Airship Syndicate, i creatori di Darksiders Genesis e Battle Chaser Nightwar. La storia di Ruined King si svolge nella dimensione di Runeterra e consente agli appassionati di esplorare la movimentata città portuale di Bilgewater e le Isola Ombra, una terra avvolta e piagata da una letale Nebbia Oscura. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Ruined King saranno lanciate in un secondo momento, ma con download gratuito per chi possiede già una copia per sistemi lastgen.

Sempre a partire da oggi, martedì 16 novembre, è disponibile su Switch e PC Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Il nuovo runner musicale sviluppato da Choice Provisions, i creatori della serie BIT.TRIP, è ambientato anch'esso nell'universo di LoL e mette alla prova i giocatori con salti esplosivi e bombardamenti da eseguire rigorosamentea tempo di musica.

Nella cornice dello Showcase di Riot Forge, il publisher americano ha confermato l'arrivo nel 2022 di Song of Nunu, un'avventura singleplayer sviluppata da Tequila Works. Anche CONV/RGENCE: A League of Legends Story, il nuovo action platform 2D per giocatore singolo sviluppato da Double Stallion, sarà disponibile nel 2022.