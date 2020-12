Ruined King: nuovi dettagli da Joe Madureria sul GDR di League of Legends

Dalle pagine di GameReactor.eu, il boss di Airship Syndicate Joe Madureira svela nuove informazioni sui Ruined King, il gioco di ruolo fantasy ambientato nella dimensione di League of Legends.

Nel corso dell'intervista, il fumettista e designer di progetti come Battle Chasers Nightwar e Darksiders Genesis si ricollega idealmente al video di Ruined King ai TGA 2020 per precisare che "il nostro team è impegnato al 100% su questo progetto, come software house vogliamo realizzare il miglior gioco di ruolo di cui siamo capaci. Certo, ci sono molte sfide da affrontare in questo periodo (riferendosi alle difficoltà del lavoro in remoto per l'emergenza Coronavirus, ndr), ma stiamo cercando di fare del nostro meglio per lanciare questo gioco".

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, Madureira ricorda che "Ruined King è un gioco di ruolo a turni per giocatore singolo che si svolge nell'attuale lore di League of Legends. Per noi era molto importante collegarsi alla vita e agli eventi dei Campioni di LoL e tenere conto del lavoro svolto da Riot. Abbiamo creato una storia che, in qualche modo, amplia quel lore fornendo a ciascun Campione l'opportunità di emergere e raccontarsi con trame individuali che si legano all'universo come di League of Legends".

Il lancio della nuova fatica ruolistica di Joe Mad! è previsto nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, eccovi il video di annuncio di Ruined King A League of Legends Story.