Ruiner: il nuovo aggiornamento introduce il New Game+, armi e modalità speedrun

hanno annunciato la disponibilità del "" per la versione PC di, nuovo aggiornamento con cui il twin stick shooter a tema cyberpunk si arricchiesce di una folta serie di novità.

Meritevole di menzione, è sicuramente l'introduzione del New Game+, modalità di gioco che, al termine della prima partita, permette di incominciarne una nuova a difficoltà superiore. Tra le altre novità, troviamo nuove armi letali, nuove finisher con cui dare il colpo di grazia ai nemici, sette nuovi outfit, canzoni inedite, e non ultima la modalità speedrun con annessa leaderboard, grazie alla quale i giocatori potranno testare e confrontare le proprie abilità. Disponibile ora su PC, il Savage Update giungerà prossimamente anche su console.

Ruiner è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. In testata trovate un trailer dedicato al nuovo aggiornamento; per tutti gli altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.