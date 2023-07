Rule of Rose: l'horror PS2 che fece scandalo in Italia

Abbiamo visto tanti grandi giochi horror su PS2 nel corso del suo ciclo vitale, ma nel complesso sono stati numerosi gli esponenti di questo genere a comparire sul monolite nero di Sony. Uno in particolare, sebbene non fosse troppo memorabile, fece molto discutere in Italia per motivi inaspettati: stiamo parlando di Rule of Rose.

Sviluppato dal defunto studio giapponese Punchline e pubblicato nel novembre del 2006 in Europa, Rule of Rose ebbe forte risonanza mediatica in Italia per via di alcuni controversi articoli che comparvero su alcune famose testate nazionali, volte a mettere in evidenza in maniera sensazionalistica i contenuti violenti dell'opera. "Vince chi seppellisce viva la bambina", questo il forte titolo che campeggiava sulla copertina di Panorama, che all'epoca dedicò un lungo articolo a Rule of Rose soffermandosi in generale sui videogiochi violenti. Tuttavia, molti dei contenuti e delle fonti riportate nel pezzo si rivelarono infondati, con inesattezze sulla natura effettiva dell'opera distribuita da 505 Games e sul suo effettivo scopo.

Nonostante ciò, Rule of Rose finì sulla bocca di tutti, al punto che persino alcuni esponenti politici di allora chiesero il bando per l'opera. Nel Regno Unito, invece, la pubblicazione dell'opera venne cancellata a causa del clamore mediatico suscitato dai presunti contenuti del gioco. A posteriori viene da sorridere pensando a tutta la grande risonanza data ad un gioco che, pur avendo alcuni spunti interessanti a suo favore, era comunque ben lontano dalla qualità dei migliori survival horror PS2.

Realizzato come un horror psicologico dai tratti simili ad opere come Silent Hill ed Haunting Ground, in Rule of Rose prendiamo il controllo di Jennifer, ragazza che viene fatta prigioniera da una setta composta da bambini, gli Aristocratici del Pastello Rosso, che torturano in maniera sadica le loro vittime. Jennifer dovrà dunque fuggire dalle grinfie del pericoloso gruppo facendo ricorso ad ogni risorsa a sua disposizione; in suo aiuto ci sarà inoltre un cane, che la difende dall'assalto dei nemici e trova per lei diversi oggetti utili per la sua missione di fuga.

Nel complesso si trattava di un survival horror piuttosto classico e senza grossi spunti originali, che non brillava sul piano ludico così come in termini di narrativa. La critica gli riservò un'accoglienza piuttosto tiepida, ed anche a livello di vendite non si raggiunsero grandi risultati: clamore mediatico a parte, Rule of Rose venne presto dimenticato, pur diventando negli anni a venire un autentico pezzo da collezione fortemente ricercato dagli appassionati, venduto oggi a prezzi esorbitanti sui principali siti di e-commerce e collezionismo.

Nel 2021 si era parlato della possibilità di un ritorno di Rule of Rose attraverso una remastered, tuttavia l'idea non si è mai concretizzata e nulla lascia intendere una ripresa dell'IP. Che ricordi avete di Rule of Rose? Avrebbe meritato maggiore fortuna oppure è giusto che sia finito nel dimenticatoio?