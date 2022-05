Rumble Stage MSI 2022 inizia con il botto: il primo match è G2 contro T1!

Fan di League of Legends e della scena esport, preparatevi allo spettacolo! Riot Games ha svelato il programma della prima giornata del Rumble Stage al Mid-Season Invitational 2022 e la prima partita che si terrà venerdì 20 maggio è proprio la più attesa: T1 contro G2 Esports. Chi avrà la meglio tra le due squadre più dominanti del torneo?

Giusto ieri abbiamo visto la Top 6 dell’MSI 2022 con tutti i titani (e underdog) che si sfideranno a Busan per accedere alle semifinali del secondo torneo più importante a livello internazionale di League of Legends. Su Twitter e Riot Esports, però, gli organizzatori hanno confermato i piani per la prima giornata dando il via allo show con il botto, ponendo contro i colossi coreani dei T1 e i re d’Europa dei G2 Esports, entrambi reduci da uno Spring Split da imbattuti – o quasi, nel caso del team di Caps e Jankos.

Una delle due serie di vittorie giungerà al termine con questa partita: da una parte, i T1 sono imbattuti da inizio 2021; dall’altra, i G2 non hanno ancora perso una partita dalla loro miracolosa corsa agli ultimi LEC Spring Playoffs. La terza squadra imbattuta all’MSI è Royal Never Give Up che, direttamente da Shanghai, darà filo da torcere prima agli statunitensi degli Evil Geniuses e poi ai G2 Esports. Insomma, prima giornata al cardiopalma per la compagine del Vecchio Continente!

Ecco il programma della giornata di apertura:

T1 vs G2 Esports

Evil Geniuses vs Royal Never Give Up

PSG Talon vs Saigon Buffalo

G2 Esports vs Royal Never Give Up

Saigon Buffalo vs Evil Geniuses

PSG Talon vs T1

Ricordiamo che la fase Rumble si svolgerà da venerdì 20 maggio a martedì 24 maggio e le sei migliori squadre del torneo si sfideranno due volte in questi giorni. Le prime quattro alla fine del Rumble Stage passeranno alla fase a eliminazione diretta, mentre le ultime due verranno eliminate.