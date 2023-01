Rumbleverse, il gioco gratis di Epic Games chiude i battenti? Tom Henderson ne è certo

Esordito nell'autunno dello scorso anno, Rumbleverse potrebbe essere già destinato a chiudere i battenti, almeno stando alle recenti indiscrezioni diffuse dall'ormai più che noto insider Tom Henderson.

Dal suo sempre attivissimo account Twitter, l'utente riferisce di essere certo del destino del free to play. Con una serie di cinguettii dedicati, Tom Henderson anticipa una - a suo dire - imminente rimozione di Rumbleverse dagli store digitali. La mossa, che sarebbe attesa nel brevissimo periodo (addirittura si ipotizza la data di oggi, lunedì 30 gennaio 2023), dovrebbe essere anticipata da una comunicazione ufficiale legata alla prossima chiusura dei server di gioco. La cessazione delle attività di Rumbleverse, conclude Tom Henderson, sarebbe in programma per la fine di febbraio 2023.



Al momento, da Epic Games non è giunta alcuna conferma o smentita del rumor, che resta dunque solamente un'eventualità ancora non verificata. Per saperne di più sul mondo di Rumbleverse, ad ogni modo, non sarà necessario attendere troppo a lungo. Stando alle tempistiche delineate dall'insider, comunicazioni ufficiali in tal senso dovrebbero infatti giungere nel brevissimo periodo.



In attesa di aggiornamenti, prosegue invece a pieno ritmo il supporto offerto da Epic Games al suo battle royale di punta. Solo pochi giorni fa, gli appassionati hanno infatti potuto assistere al concerto di The Kid Laroi in Fortnite: Battaglia Reale.