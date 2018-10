Rumor: appaiono in rete le prime immagini del Nintendo 64 Mini

Sono state diffuse su internet delle immagini che mostrerebbero il tanto atteso Nintendo 64 Mini. Le foto, unite alla recente registrazione del marchio Nintendo 64 in Europa da parte di Nintendo, fanno pensare ad un effettivo arrivo della mini console.

Le foto mostrano la parte superiore, frontale e inferiore della console in cui compare l'iconico marchio, le porte per attaccare i quattro controller, il tasto reset e uno slot per espandere la memoria. Non sono stati mostrati i controller della console.

La notizia non è stata confermata o smentita da parte di Nintendo e la mancanza di foto che raffiguri ingressi USB o HDMI fa aumentare i sospetti di un leak fasullo. Abbiamo già assistito ad annunci fake sul Nintendo 64 Mini.

Tuttavia, visto lo straordinario successo di Super Nintendo Mini è lecito pensare che Nintendo stia riflettendo molto su una new entry tra le console in miniatura.