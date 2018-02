Rumor: Bandai Namco sta lavorando a Metroid Prime 4 e Ridge Racer in esclusiva per Switch?

Nelle scorse ore è apparso su YouTube un video dell'utente, che effettuando delle ricerche supotrebbe aver scoperto delle informazioni decisamente interessanti.

Sulla pagina di uno sviluppatore di Bandai Namco Singapore ha trovato dei riferimenti alla modalità VR di Ace Combat 7 (il cui sviluppo è già stato confermato da un bel pezzo) e a due giochi in lavorazione per Nintendo Switch. Qui le cose si fanno piuttosto interessanti. Il primo dei due è un First Person Shooter/Adventure esclusivo per la console ibrida: il titolo non viene riportato, ma secondo l'autore potrebbe trattarsi di Metroid Prime 4, visto che lo sviluppo del quarto capitolo della saga è stato già più volte accostato proprio a Bandai Namco. Il secondo, invece, è Ridge Racer 8, serie che non ha bisogno di presentazioni, anch'esso previsto esclusivamente per Nintendo Switch.

Molti degli sviluppatori attualmente in forza presso Bandai Namco Singapore hanno lavorato in passato con LucasArts a Star Wars 1313, progetto cancellato da Disney diversi anni or sono. Cosa ne pensate di questi rumor? Chiaramente, nulla di tutto ciò è stato confermato in via ufficiale, pertanto prendete ogni cosa con le pinze.