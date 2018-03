Rumor: Battlefield V uscirà entro il 2018, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale

Secondo quanto riportato da VentureBeat, il prossimo episodio della serie disarà conosciuto come "". Il nuovo gioco di DICE ed Electronic Arts dovrebbe seguire la scia di Call of Duty: WW2, ed essere quindi ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fino a tempi recenti, il gioco era conosciuto internamente come Battlefield 2, tuttavia il titolo è stato successivamente cambiato. La serie sparatutto non torna a trattare il secondo conflitto mondiale sin dal 2009, quando venne pubblicato Battlefield 1943.

Sempre stando a ciò che viene riferito da VentureBeat, non passerà ancora molto tempo prima che il gioco venga annunciato ufficialmente da Electronic Arts. La data di lancio sarebbe inoltre prevista entro la fine dell'anno (supposizione in realtà supportata dalle dichiarazioni del publisher).

Un ipotetico Battlefield: Bad Company 3, invece, non è attualmente in via di sviluppo. Tuttavia, EA starebbe trattando questa possibilità come potenziale asso nella manica in caso publisher e sviluppatore decidano per un cambio di rotta della serie.