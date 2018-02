Rumor: Blizzard porterà Diablo 3 su Nintendo Switch con supporto alla co-op?

Stando a una recente indiscrezione riportata da Neoseeker , c'è la possibilità chefinisca per portare Diablo 3 su Nintendo Switch con tanto di supporto alla modalità co-op. Un'eventualità molto interessante per i possessori della console ibrida.

La casa di World of Warcraft ha già negato di essere al lavoro su una versione Switch di Hearhstone, ma pare che Blizzard finirà comunque per supportare la console ibrida con un altro gioco del suo repertorio. Secondo una fonte vicina a Neoseeker, la compagnia potrebbe portare Diablo 3 su Nintendo Switch con tanto di supporto alla co-op locale, così da sfruttare le particolari caratteristiche della piattaforma.

Il portale ha cercato di contattare Blizzard per ulteriori chiarimenti, ma al momento non ha ancora ricevuto alcuna risposta. La fonte sostiene che il porting di Diablo 3 per Switch uscirà nel corso del 2019, con il suo annuncio ufficiale previsto in occasione dell'E3 2018, della GamesCom o del prossimo Blizzcon.

Dal momento che si tratta di un rumor non ancora confermato, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali. A voi piacerebbe giocare a Diablo 3 sulla console ibrida della grande N?