I rumor su Bloodborne Remaster sono falsi... ancora una volta

I cuori dei fan di Bloodborne sono andati nuovamente in fibrillazione quando, nei giorni scorsi, un noto leaker ne ha anticipato il ritorno in edizione Remaster su PlayStation 5 nel 2025. Purtroppo, siamo costretti a dare loro un altro colpo, dal momento che i rumor si sono rivelati completamente falsi.

A mettere in giro l'indiscrezione su Bloodborne Remaster è stato Im A Hero Too, un leaker che ha ottenuto credibilità spifferando in anticipo Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica... o quantomeno tutti credevano che fosse lui! Sì perché alla fine i moderatori di Reddit hanno confermato che colui che ha messo in giro le voci sulla versione rimasterizzata di Bloodborne è un impostore, che si è appropriato del nome di Im A Hero Too per divertirsi a gettare un po' di scompiglio.

A segnalarlo è stato il vero leaker, che si è appositamente iscritto su Reddit per provare ai moderatori del social la sua vera identità e smascherare l'impostore. Anche i moderatori del server Discord di The Snitch, un altro noto insider, hanno confermato la malafede della persona che ha fatto sognare, ancora una volta invano, i fan di Bloodborne.

Quindi no, non è previsto il lancio di Bloodborne Remaster nel 2025. Sony non sembra avere alcun piano per riportare in auge la sua esclusiva targata FromSoftware, nonostante le pressanti e annose richieste dei suoi giocatori. Questa non è neppure la prima volta che abbiamo a che fare con dei rumor falsi. Prima dei fatti qui descritti, abbiamo sentito parlare di una rimasterizzazione anche in occasione dello State of Play di maggio 2023, ma ovviamente non se n'è fatto nulla. Solo una cosa è certa: da qualche parte, lontano dagli sguardi dei videogiocatori, esiste una build di Bloodborne in grado di girare su PC.