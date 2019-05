Rumor COD 2019: il reveal del nuovo Call of Duty atteso entro i primi giorni di giugno?

Activision ha recentemente confermato che il reveal del nuovo COD avverrà entro la fine del giugno di quest'anno. Questa informazione, tuttavia, non sembra aver placato il diffondersi di ulteriori rumor in merito.

La community legata al celebre franchise videoludico sembra infatti essere entrata in fermento al seguito del diffondersi in rete di alcune immagini condivise da un presunto dipendente Game Stop. Quest'ultimo avrebbe infatti segnalato come il database dell'azienda riporti al suo interno riferimenti in merito a delle "COD Reveal T-Shirt". A queste sarebbero affiancati due diversi riferimenti temporali. In particolare, si accenna come data di consegna alle date del 28 maggio e del 4 giugno. Tali presunti dettagli hanno spinto la community a domandarsi se il reveal di COD 2019 non sia dunque atteso per un periodo coincidente con all'incirca i primi giorni di giugno. Tuttavia, come sempre in caso di rumor o presunti leak, sottolineiamo che questi ultimi non costituiscono informazioni ufficiali e che possono dunque di conseguenza rivelarsi imprecisi o totalmente errati.

Ad ogni modo, qualunque sia la data prescelta da Activision per annunciare il nuovo capitolo della saga, il team di Infinity Ward ha confermato che il nuovo COD sarà protagonista di E3 Coliseum, format condotto da Geoff Keighley parallelamente allo svolgersi della fiera losangelina. L'attesa per saperne di più non dovrebbe dunque essere eccessivamente lunga.