Rumor: il Cubo potrebbe fare ritorno in Fortnite Battle Royale?

In Fortnite è iniziata la Stagione 7, che ha portato con sè il ghiaccio, un Evento di Natale ed un fiabesco Castello innevato. Ma, secondo alcuni rumor, potrebbero esserci altre sorprese ad attendere i videogiocatori.

In seguito alla pubblicazione dell'atteso aggiornamento 7.10 da parte di Epic Games, i dataminer si sono infatti messi immediatamente al lavoro per cercare di scoprire qualche informazione in più sulla futura evoluzione del gioco. In particolare, l'utente noto come "FortTory" avrebbe riscontrato nel nuovo update la presenza di alcuni riferimenti al Cubo Viola noto come Kevin, apparso in Fortnite nel corso della Stagione 5 e poi spettacolarmente scomparso durante la Stagione 6. Nello specifico, l'utente avrebbe identificato due Asset denominati "M_Cube_Reveal": la loro presenza ha immediatamente prodotto il diffondersi di rumor legati ad un possibile ritorno dell'ormai celebre Cubo Viola all'interno del gioco di Epic Games.

Come al solito quando si parla di rumor, ricordiamo ai lettori che le informazioni riportate vanno interpretate come voci di corridoio, le quali, spesso, si possono rivelare infondate. Ad oggi infatti, Epic Games non ha in alcun modo confermato il ritorno del Cubo Kevin all'interno di Fortnite. Per avere informazioni certe in merito, non resta quindi che attendere eventuali annunci da parte della Software House.