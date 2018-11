Rumor: devkit di PS5 in mano a molti sviluppatori e due conferenze il prossimo anno?

Come prevedibile, il recente annuncio di Sony in merito alla sua non partecipazione al prossimo E3 ha aperto le porte a nuove speculazioni in merito a Playstation 5.

Particolarmente attivo in merito è, attualmente, un utente di Reddit: RuthenicCookie. Quest'ultimo avrebbe recentemente acquisito una certa credibilità proprio in relazione al recente annuncio di Sony, che l'utente avrebbe anticipato correttamente. A seguito dell'annuncio di ieri, RuthenicCookie ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni, che, tuttavia, vi invitiamo come di consueto ad interpretare come semplici rumor.

Nello specifico, l'utente ha dichiarato su Reddit che: "molti sviluppatori sono già in possesso dei devkit per Playstation 5 (spoiler: è un mostro)". Ma non finisce qui, RuthenicCookie afferma inoltre che il format della Playstation Experience farà ritorno in futuro e che possiamo aspettarci le prime informazioni su PS5 già il prossimo anno. Nel dettaglio, l'utente sostiene che Sony organizzerà un primo evento a metà 2019, mentre il "big reveal" della nuova console dovrebbe tenersi in occasione della Playstation Experience 2019. In merito ai due eventi descritti, l'utente Reddit avvisa però che "i programmi potrebbero cambiare".



Una mole più che importante di rivelazioni, quelle rilasciate da questo misterioso utente, che va a sommarsi ad ulteriori rumor in merito al controller della futura console. Certo, se tutto ciò fosse vero, ci aspetterebbe un 2019 più che interessante in casa Sony, nonostante l'assenza all'E3. La Compagnia, tuttavia, non ha ovviamente confermato, ad ora, nulla di quanto descritto da RuthenicCookie, per scoprire la verità non ci resta perciò che attendere future conferme o smentite.