Rumor: Diablo 4 esiste ed il suo nome in codice è 'Fenris'?

Dopo la mancanza di informazioni relative a Diablo IV in occasione della BlizzCon 2018, si sono diffusi numerosi rumor relativi al gioco. Nuove informazioni giungono ora da Jason Schreier, di Kotaku.

All'interno di un proprio articolo, Schreier ha infatti cercato di fare il punto della situazione sul nuovo capitolo della serie Diablo. A tal fine, l'autore scrive: "Ho parlato con undici dipendenti Blizzard attuali e passati, ognuno dei quali ha parlato in maniera anonima, poichè non erano autorizzati a parlare con la stampa". Nel corso di questi colloqui, gli undici intervistati avrebbero rilasciato alcune dichiarazioni decisamente interessanti. Tra le informazioni citate da Schreier, troviamo le seguenti:

Per Diablo III era prevista una seconda espansione, successivamente cancellata.

era prevista una seconda espansione, successivamente cancellata. Lo sviluppo di Diablo Immortal sarebbe stato fortemente influenzato dalla popolarità della serie in Cina.

Per quanto riguarda, questo sarebbe effettivamente in lavorazione, ma il processo di sviluppo avrebbe subito un reboot nel 2016. Secondo quanto affermato nell'articolo di, infatti, Josh Mosqueira sarebbe stato responsabile del progetto tra il 2014 e il 2016. Il nome in codice del nuovo Diablo sarebbe stato in questa fase "Hades" e la sua struttura avrebbe abbandonato molti stilemi classici della Saga. Ad esempio, la visuale isometrica sarebbe stata sostituita da una prospettiva in terza persona, con telecamera dietro le spalle. Il titolo sarebbe dovuto essere un "dungeon crawler sfidante e gotico". Hades, tuttavia, sarebbe stato cancellato nel 2016. A questo punto, alcuni degli sviluppatori avrebbero iniziato a lavorare ad un nuovo progetto: "". Questo sarebbe il nome in codice del nuovo. Tra le parole chiave del progetto vi sarebbe l'espressione "" - "Abbraccia l'Oscurità" e tra i riferimenti principali Diablo II. Lo sviluppo si troverebbe ancora in una fase non avanzata.Un'enorme mole di informazioni, quella divulgata da, destinata, probabilmente, a scatenare numerose discussioni e speculazioni tra i fan della Saga. Per avere conferme certe in merito al futuro della serie Diablo, tuttavia, non possiamo fare altro che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di