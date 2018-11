Ufficiale: dopo la PlayStation Experience, Sony salterà anche l'E3 2019

Aggiornamento: Sony ha comunicato alla redazione di Game Informer che non parteciperà all'E3 2019: la compagnia ha lasciato intendere che terrà invece un evento separato, interamente dedicato al gaming su PlayStation. "Stiamo cercando metodi innovativi e più intimi per coinvolgere la community nel 2019, e non vediamo l'ora di parlarvi di ciò che stiamo preparando", leggiamo dalle dichiarazioni ufficiali. Segue la notizia originale.

Dopo la rinuncia alla PlayStation Experience di quest'anno, sta circolando in rete un nuovo rumor che avrebbe dell'incredibile riguardo al futuro di Sony. Secondo quanto riportato in un post su reddit, la compagnia nipponica avrebbe già deciso di non presenziare all'E3 2019.



Con il mancato arrivo della PS Experience, Sony ha apertamente ammeso di non aver abbastanza carne al fuoco da giustificare attualmente un evento di grande portata. Possibile che la situazione non cambierà fino alla prossima estate, tanto da aver già deciso di saltare un evento fondamentale come l'E3? In tanti sono convinti che la compagnia coglierà l'occasione offerta dalla fiera losangelina per presentare PlayStation 5, ma questo nuovo rumor potrebbe far sorgere qualche dubbio nella mente dei fan.

C'è inoltre da considerare la possibilità che alcuni giochi di punta della line-up PS4, tra cui Death Stranding, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, possano non uscire nella prima metà del 2019: in questo caso, sarebbe altamente probabile la loro presenza all'E3 2019 di Sony.

Il post originale pubblicato su reddit, che addirittura dava per imminente l'annuncio ufficiale di Sony, è ora stato cancellato, e purtroppo non ci è momentaneamente possibile verificare la veridicità delle informazioni emerse. Per questo motivo, vi invitiamo a prendere la notizia con la massima prudenza, fino all'arrivo di eventuali conferme o smentite.