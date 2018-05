Rumor: GameStop svela in anticipo Gran Turismo 7, in uscita ad Aprile 2019?

Stando alla testimonianza dell'utente Bryank75 di NeoGAF, un punto vendita di GameStop potrebbe aver svelato in anticipo l'esistenza di Gran Turismo 7, con tanto di finestra di lancio fissata per aprile 2019. L'indiscrezione potrebbe trovare conferma all'E3 2018?

Come potete vedere a fondo pagina, l'utente in questione ha scattato una fotografia nel proprio punto vendita di fiducia, ritraendo i box promozionali di Gran Turismo 7 esposti all'interno del negozio. Secondo le informazioni riportate da Bryank75, la finestra di lancio del gioco sarebbe fissata per aprile 2019, mentre sarebbe prevista anche una speciale collector's edition con al suo interno un casco da guida indossabile.

Fra gli altri dettagli emersi da questo presunto leak, Gran Turismo 7 includerà una modalità carriera completa come visto nei capitoli principali della serie (e antecedenti a GT Sport). Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, basato per altro su una fotografia scattata da un utente, vi invitiamo caldamente a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli.

Che Gran Turismo 7 possa trovarsi a un buon punto dello sviluppo, tuttavia, rimane un'ipotesi abbastanza credibile, e non è da escludere che il gioco possa essere annunciato in occasione dell'E3 2018. Secondo voi Polyphony Digital e Sony potrebbero confermare a breve la notizia, oppure dovremo attendere ancora a lungo?