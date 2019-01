Rumor: Gears 5 avrà armi personalizzabili, campagna più longeva e multiplayer rinnovato

Secondo un rumor diffuso dall'utente verificato ResetEra hmqgg (che recentemente ha avuto da dire riguardo alle specifiche tecniche di Xbox Scarlett), Gears 5 rappresenterà davvero un capitolo ricco di sorprese per gli amanti della serie tps in mano agli sviluppatori di The Coalition.

Secondo quanto riferito da hmqgg, al contrario di Gears of War 4, ritenuto dagli sviluppatori stessi un capitolo conservatore, il quinto episodio del franchise porterà in dote una serie di innovazioni e rivisitazioni che lasciano sperare ad un'offerta ludica ricca e sorprendente. Tra le modifiche e aggiunte principali che The Coalition starebbe apportando a Gears 5, abbiamo:

Armi personalizzabili;

Mappe della campagna 20 volte più grandi (si era parlato in passato di elementi open world);

Campagna in single player molto più longeva;

Ambientazioni più varie e dinamiche;

Modalità Orda rivisitata;

Una differente esperienza PvP.

Dopo l'annuncio arrivato durante l'E3 2018, Microsoft non ha purtroppo diffuso altre informazioni riguardo alla nuova fatica di The Coalition, ma se queste dovessero davvero essere le premesse, i fan possono aspettarsi un capitolo cruciale per la serie di Gears. Naturalmente, ci teniamo però a ribadire come queste informazioni siano solo voci di corridoio, non confermate in alcun modo dalle parti ufficiali.

Gears 5 sarà pubblicato nel corso del 2019 su PC Windows 10 e Xbox One. Il titolo supporterà mouse e tastiera su console.