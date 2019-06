Rumor: Google Stadia avrà sia un abbonamento che gli acquisti dei giochi singoli

Ancora poche ore e conosceremo tutti i dettagli riguardanti Google Stadia: prezzo di mercato, data di lancio, e catalogo software. Nell'attesa, però, Jason Schreier di Kotaku non ha mancato, come suo solito, di lasciarsi sfuggire qualche interessante anticipazione circa la presentazione che Google terrà nella giornata di domani.

Innanzitutto, come già vi abbiamo riferito poco fa, Schreier conferma che Destiny 2 di Bungie sarà uno dei primi grandi giochi ad apparire nel parco titoli di Stadia, insieme a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e altri importanti nomi ancora celati nel mistero.

Oltre a questo, il reporter di Kotaku afferma che, stando a quanto riferitogli da alcune fonti anonime, Google ha sì intenzione di offrire ai suoi clienti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento (che presumiamo darà accesso all'intera libreria di Stadia per specifici periodi di tempo), ma non negherà nemmeno la libertà di acquistare singolarmente i giochi che approderanno sulla piattaforma. Dettagli più specifici non sono stati condivisi, quindi non ci resta che attendere le novità che saranno ufficialmente svelata domani da parte del gigante di Mountain View.

A tal proposito, vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato a domani, giovedì 6 giugno alle ore 18:00 italiane.