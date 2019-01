Rumor! In programma un porting della Metroid Prime Trilogy su Nintendo Switch?

Nel corso della giornata di venerdì 25 gennaio, Nintendo ha condiviso, a sorpresa, un'importante informazione relativa al processo di sviluppo dell'atteso, quanto misterioso, Metroid Prime 4.

La Casa di Kyoto, nella persona di Shinya Takahashi, ha infatti reso noto che la realizzazione del Titolo è ripartita da zero e che nel processo di sviluppo sarebbe ora coinvolta Retro Studios, Software House responsabile della realizzazione dei tre precedenti capitoli della Saga. A seguito di questa inattesa notizia, sembrano emergere alcuni rumor piuttosto interessanti: protagonista di questi ultimi è la Metroid Prime Trilogy.

Sembrerebbe infatti che la raccolta dedicata alle vicende di Samus Aran sia attesa su Nintendo Switch. Alcune voci di corridoio in merito erano già trapelate nel corso del 2018, quando la versione per la console ibrida della Casa di Kyoto della Metroid Prime Trilogy era apparsa nei listini del rivenditore svedese "Inet". A fornire nuovo vigore a tali ipotesi è ora Imran Khan, Senior Editor presso la Redazione di Game Informer. Come potete verificare in calce infatti, Khan ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiali degli interessanti cinguettii. All'interno di questi, il Senior Editor afferma che una versione per Nintendo Switch della Metroid Prime Trilogy sarebbe in verità pronta da tempo. Ma non solo: Khan sottolinea che, addirittura, quest'ultima doveva essere annunciata ufficialmente durante "lo scorso mese".



Ad ora, tuttavia, sottolineiamo come Nintendo non abbia confermato l'esistenza di un'edizione per Switch della Metroid Prime Trilogy. Per avere informazioni certe in merito, sarà dunque necessario attendere ulteriori dichiarazioni da parte della Casa di Kyoto. Voi cosa ne pensate, sareste felici di poter giocare i tre Capitoli della Saga sulla console ibrida?