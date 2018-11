Rumor: in sviluppo un titolo mobile di World of Warcraft ispirato a Pokemon GO?

Un recente articolo di Jason Schreier, di Kotaku, ha diffuso numerosi rumor in merito ai titoli attualmente in sviluppo presso Blizzard. Oltre a Diablo IV, il pezzo suggerisce che sia attualmente in produzione un titolo mobile di World of Warcraft.

L'origine di questo misterioso titolo sarebbe piuttosto peculiare. Pare infatti che molti dipendenti di Blizzard siano dei grandi fan del celebre titolo di Niantic, Pokemon GO, divenuto in brevissimo tempo dal suo lancio un vero e proprio fenomeno mondiale. Sembra che addirittura il Lead Designer Cory Stockton apprezzi moltissimo le creature made in Game Freak.

A quanto pare, da questa passione si sarebbe generata l'idea di avviare i lavori per la realizzazione di un titolo ispirato a Pokemon GO in casa Blizzard. Nell'articolo apparso su Kotaku, Schreier afferma infatti che una versione a tema Warcraft di Pokemon GO sarebbe attualmente in sviluppo per smartphone presso la Software House. Questo titolo, la cui esistenza non è tuttavia ad oggi confermata da Blizzard, possiederebbe anche meccaniche legate al single-player.

Una notizia che, se confermata, sarebbe sicuramente interessante. Blizzard in effetti, nonostante le numerose critiche ricevute a seguito dell'annuncio di Diablo Immortal ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo nei confronti del titolo, non sembra perciò totalmente irrealistico che la Software House voglia portare spin-off di altre sue IP su mobile. Sottolineiamo comunque che, ad ora, queste informazioni si qualificano come semplici rumor, in quanto nessuna conferma ufficiale in merito è ad ora giunta da Blizzard.