Rumor: Indiana Jones di Bethesda ai Game Awards, Star Wars Outlaws esce in primavera?

Da Reddit arrivano alcune indiscrezioni su due giochi su licenza LucasFilm in fase di sviluppo, ci riferimento a Star Wars Outlaws di Ubisoft e al misterioso Indiana Jones di Bethesda, che a quanto pare vedremo molto presto in azione.

L'affidabilità della fonte è tutta da dimostrare e l'autore del post fa sapere di aver ricevuto le informazioni dalla moglie del fratello, impiegata presso LucasFilm (come no, ci crediamo). In ogni caso, secondo quanto riportato, Star Wars Outlaws sarebbe previsto per il Q2 2024, ovvero per il secondo trimestre del prossimo anno, nel periodo che va da inizio aprile a fine giugno.

Una finestra di lancio sicuramente possibile e del resto molti giochi di Star Wars sono stati annunciati e/o lanciati in primavera, spesso in occasione della Star Wars Celebration, anche se Star Wars Outlaws sembra avere più l'aspetto (e il budget) di un blockbuster natalizio. Vero è che Ubisoft dovrebbe pubblicare alla fine del prossimo anno anche Assassin's Creed Codename Red, è quindi probabile che il publisher francese non voglia far scontrare questi due giochi.

Nel post pubblicato su Reddit si parla anche di un lancio di Star Wars Squadrons su Nintendo Switch "in un certo momento dell'anno prossimo" e infine c'è spazio per Indiana Jones, il gioco Bethesda dovrebbe essere mostrato ai The Game Awards in programma il prossimo 8 dicembre.