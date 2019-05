Rumor:lo State of Play vedrà il 're-reveal di un gioco di terze parti' annunciato tempo fa

Nel corso della giornata di lunedì, Sony ha annunciato un nuovo State of Play: l'appuntamento è in programma per la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio.

In seguito all'annuncio, sul noto portale ResetEra, si è diffuso un interessante rumor. L'admnistrator conosciuto sul forum con il nickname di "ZhugeEX" ha infatti commentato la notizia in un post dedicato. All'interno di quest'ultimo ha dichiarato che durante lo streaming ci sarà spazio per aggiornamenti sui titoli Sony e per un nuovo annuncio, ma ha anche aggiunto che il prossimo State of Play ospiterà un "re-reveal di un gioco terze parti che era stato annunciato molto tempo fa". L'utente non ha offerto ulteriori dettagli, ma quanto descritto è stato sufficiente ad attirare la curiosità della community, che si è sbizzarrita nell'elaborare ipotesi sull'identità di questo presunto titolo misterioso.

Come di consueto quando si parla di rumor, vi invitiamo a ricordare che non si tratta di informazioni ufficiali e che dunque potrebbero rivelarsi inaccurati od errati. Vi ricordiamo inoltre che, contestualmente all'annuncio dell'appuntamento, Sony ha specificato che l'evento State of Play avrà una durata pari a circa dieci minuti ed avrà tra i propri focus principali il remake di Medievil. Nonostante la recente diffusione dei primi dettagli sulla futura home console, durante la trasmissione non si parlerà di PS5.