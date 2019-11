Rumor: Mafia 2 Remaster in lavorazione con l'engine di Mafia 4?

Sulle pagine di Reddit ha recentemente attirato le attenzioni della community videoludica un post pubblicato dall'utente TheTruthTeller1985 e legate alla serie di Mafia.

Quest'ultimo, citando tra le proprie fonti un giornalista e due ex sviluppatori di Hangar 13, riporta di come sia attualmente in sviluppo un nuovo capitolo della saga. Secondo l'utente, l'intera Hangar 13 starebbe lavorando ad un Mafia 4 in uscita nel 2021, ad eccezione del team con sede in Repubblica Ceca. Quest'ultimo sarebbe invece impegnato in un progetto parallelo: Mafia 2 Remaster.

L'utente TheTruthTeller1985 riporta di un progetto che rappresenterebbe una completa revisione del gioco originale, realizzato con l'utilizzo dell'engine dello stesso Mafia 4. Nel suo post, il Redditer ipotizza un livello di produzione paragonabile a quello del remake di Resident Evil 2. Non avrebbe invee appreso informazioni particolarmente specifiche in merito alla data di pubblicazione del gioco: le sue fonti si sarebbero limitate all'indicazione "presto".



Come già segnalato in merito alle voci di corridoio legate a Mafia 4, ricordiamo che non sussiste alcuna conferma ufficiale sull'effettiva esistenza del progetto. Per scoprire se un nuovo capitolo della saga ed una remaster di Mafia 2 sono realmente in sviluppo, sarà necessario attendere eventuali comunicazioni da parte del team di Hangar 13.