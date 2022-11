Ancora rumor per Metal Gear Solid 3 Remake: possibili indizi sul team di sviluppo

A distanza di qualche giorno dallo smascheramento del video fake su Metal Gear Solid 3 Remake, si ritorna nuovamente a parlare dell'ipotetico rifacimento del capolavoro di Hideo Kojima.

Questa volta non ci sono di mezzo presunti filmati o leak, dal momento che tutto ruota intorno ad informazioni molto interessanti che gli stessi appassionati hanno raccolto in giro per i social. Come ben saprete, in molti ritengono che sia il team Virtuos lo studio che si sta occupando del remake e, a giudicare dai recenti aggiornamenti del loro portale ufficiale, ciò potrebbe essere vero. Sembrerebbe che la software house abbia aggiunto solo di recente il Fox Engine all'elenco dei motori grafici con i quali ha dimestichezza, fattore che potrebbe indicare l'arrivo di Metal Gear Solid 3 Remake con il motore del quinto capitolo.

Altro elemento che sta facendo discutere riguarda i follow dell'account Twitter di Virtuos e della sua sussidiaria, poiché tra i profili seguiti troviamo Konami, Konami Europe, Konami UK, Konami Brasil e Metal Gear Official. Insomma, nulla che possa darci la sicurezza che il progetto esista ma che riaccende ancora una volta le speranze dei fan.

Vi ricordiamo che sappiamo con certezza che Virtuos sta lavorando ad un remake AAA non annunciato.