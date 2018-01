Rumor: Microsoft intende lanciare una nuova Xbox nel 2019, prima dell'arrivo di PS5?

Secondo quanto riportato dal canale YouTube DreamcastGuy,starebbe lavorando intensamente per riuscire a portare sul mercato una nuova consoleentro il 2019.

Lo YouTuber afferma di essere in contatto con una fonte interna alla casa di Redmond, da cui sarebbe giunta voce che Microsoft intende anticipare la PlayStation 5 di Sony in vista della prossima generazione di console, motivo per il quale starebbe investendo in maniera intensiva sul prototipo della sua nuova piattaforma da gioco. A quanto pare, inoltre, la console sarebbe conosciuta all'interno degli studi Microsoft con il nome di "Xbox Two", lasciando quindi presagire un vero e proprio salto generazionale, dopo l'avvento di Xbox One X in qualità di piattaforma mid-generation.

Naturalmente, vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia, in quanto non possediamo alcuna conferma ufficiale nei riguardi di quanto riportato dallo YouTuber. Voi cosa ne pensate? Microsoft potrebbe davvero lanciare la sua nuova console entro il prossimo anno?