Rumor: Microsoft sarebbe al lavoro su ben quattro console, attese tra 2019 e 2020?

I rumor relativi alla prossima generazione di console si stanno facendo sempre più frequenti. Particolarmente numerose sembrano essere le voci di corridoio legate ai presunti progetti hardware di casa Microsoft.

In particolare, gli ultimi rumor vorrebbero la Casa di Redmond impegnata addirittura su ben quattro progetti, la cui commercializzazione sarebbe prevista tra 2019 e 2020! Tra questi, due farebbero riferimento al nome in codice "Scarlett", che non si riferirebbe quindi ad un'unica console, ma a due differenti prodotti:

Un erede spirituale di Xbox One X : una console next-gen dal nome in codice Anaconda.

: una console next-gen dal nome in codice Anaconda. Un erede spirituale di Xbox One S: una console next-gen, in versione più economica, dal nome in codice Lockhart.

Entrambi i progetti legati al marchio "Scarlett" sarebbero attesi per il 2020. Oltre a ciò, i rumor vorrebbero Microsoft al lavoro su due ulteriori progetti. Il primo:

Una console dedicata esclusivamente al gioco in streaming, estranea alla linea Scarlett, dal nome in codice Maverick e la cui commercializzazione sarebbe attesa per la Primavera 2019.

Una ulteriore revisione di Xbox One S, attesa per il 2019. Questa nuova versione della console dovrebbe sfruttare costi di produzione inferiori e, pur possedendo un lettore dischi, concentrarsi sullo streaming XCloud.

E, infine:

Ovviamente, come di consueto quando si parla di rumor, invitiamo i lettori a considerare quanto riportato come informazioni non ufficiali. Microsoft infatti non ha, ad oggi, rilasciato dichiarazioni specifiche in merito ai propri progetti hardware futuri. Per avere informazioni certe in merito non possiamo quindi che attendere comunicazioni dalla Casa di Redmond.