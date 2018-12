Rumor: Mortal Kombat XI sarà svelato durante i The Game Awards?

Nelle ultime ore, sono emersi alcuni rumor che vorrebbero un annuncio del nuovo capitolo di Mortal Kombat in occasione dei prossimi The Game Awards, che si terranno nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 dicembre.

I primi rumor relativi ad un Mortal Kombat XI risalgono in realtà già al marzo di quest'anno. Alcune dichiarazioni dei doppiatori di taluni personaggi della serie hanno inoltre rilanciato l'ipotesi di un nuovo episodio di Mortal Kombat proprio un paio di settimane fa. Ora, emergono nuovi rumor, diffusisi questa volta su 4Chan, dove un utente identificatosi come un tester del nuovo gioco, intitolato Mortal Kombat XI, ne avrebbe svelate alcune caratteristiche.

Secondo quanto affermato da questa fonte, il nuovo capitolo del celebre picchiaduro sarà annunciato in occasione dei The Game Awards 2018, a seguito di un periodo di sviluppo di circa 4 anni. Il gioco presenterebbe una modalità storia ed una modalità avventura, quest'ultima affrontabile in cooperativa. Per la realizzazione di Mortal Kombat XI sarebbe stato utilizzato l'Unreal Engine 4.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a considerare le informazioni riportate come rumor. Non vi è infatti, ad ora, alcune conferma ufficiale in merito all'esistenza di tale titolo o alle sue eventuali caratteristiche. E' infatti importante tenere a mente che, come ci ha insegnato il recente caso del Superman di Rocksteady, queste voci di corridoio possono spesso rivelarsi infondate.