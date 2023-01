Rumor Nintendo: Advance Wars 1+2 sta arrivando, nuovo Mario Baseball in sviluppo?

Emergono due rumor targati Nintendo, il primo legato a Advance Wars 1+2 ReBoot Camp e il secondo ad un presento nuovo gioco sportivo di Mario dedicato al baseball, attualmente in fase di sviluppo secondo un celebre insider molto vicino alla casa di Kyoto.

Per quanto riguarda Advance Wars 1+2 ReBoot Camp, come riportato da Nintendo Life, molti rivenditori stanno riaprendo i preordini del gioco, tra cui Amazon Messico e Amazon Canada, Walmart, Best Buy e EB Games, inoltre alcuni riferimenti ad un nuovo codice prodotto apparentemente legato Advance Wars 1+2 ReBoot Camp sono stati trovati nel database del Nintendo eShop.

Altro rumor riguarda invece un nuovo gioco sportivo di Super Mario in sviluppo, secondo l'insider Zippo il progetto in questione sarebbe sviluppato da Bandai Namco, Nintendo e NOW Productions, si tratterebbe di un gioco a tema baseball dopo Mario Super Sluggers del 2008 (senza contare l'apparizione di questa disciplina in Mario Sports Superstars del 2017).

Chissà che novità in merito non possano arrivare dal tanto rumoreggiato imminente Nintendo Direct, secondo alcuni rumor la compagnia avrebbe in programma uno showcase a breve mostrare alcune novità su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e annunciare nuovi giochi in arrivo su Switch tra la primavera e l'estate. Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime settimane.