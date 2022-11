I rumor su Nintendo Switch PRO torneranno molto presto alla ribalta per un leaker

HotGirlVideos69 ha una certezza: presto nuovi rumor su Nintendo Switch PRO riprenderanno a circolare con particolare insistenza. Saranno veri oppure no? Questo non lo sappiamo, ma il leaker si dice assolutamente convinto che a breve inizierà un nuovo giro di leak e voci di corridoio sulla prossima versione di Nintendo Switch.

In passato HotGirlVideos69 ha riportato molti rumor su Switch poi effettivamente rivelatisi corretti, il leaker ha poi perso quota per colpa di alcune soffiate non del tutto corrette ed è stato tra i primi a spingere l'acceleratore sulle voci legate a Nintendo Switch PRO, console che come sappiamo al momento non esiste, almeno non pubblicamente.

Nonostante Nintendo abbia più volte dichiarato di non avere in programma altri modelli di Switch dopo Nintendo Switch OLED, i leaker sono invece convinti che la casa di Kyoto stia lavorando ad una console più potente ma non è chiaro se questa sarà davvero una nuova versione di Switch o una piattaforma del tutto nuova.

Nintendo ha già delle idee per Nintendo Switch 2 ma al momento la compagnia non sembra avere alcuna fretta di lanciare una nuova console, del resto le vendite di Switch vanno a gonfie vele e Nintendo sente di avere ancora tanto da dare ai possessori di questa piattaforma.