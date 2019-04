Rumor: nuove forme di Mewtwo in arrivo in Pokemon GO?

Mewtwo, presente all'interno del Pokedex fin dalla prima generazione di creature di Gaemfreak, occupa un posto speciale nel cuore di molti aspiranti Maestri di Pokemon.

Nel corso del tempo, Mewtwo è stato protagonista di alcune innovazioni, tra cui l'esordio delle Megaevoluzioni, speciali evoluzioni temporanee introdotte nella saga videoludica con il lancio di Pokemon X e Pokemon Y per la famiglia Nintendo 3DS. Ora, la Community di Pokemon GO sembra sospettare il possibile arrivo di qualche novità legata alla creatura anche nel gioco mobile.

A far emergere tali ipotesi è l'attività di datamining condotta da un Utente noto su Twitter come "Chrales". In particolare, quest'ultimo sarebbe incappato nelle seguenti righe di codice:

MEWTWO_A=133

MEWTWO_A_INTRO=134

MEWTWO_NORMAL=135

Questo elemento ha spinto alcuni Utenti a domandarsi se Niantic non abbia in programma l'introduzione di nuove forme di Mewtwto all'interno di Pokemon GO. Tra i candidati fanno la loro comparsa le Megaevoluzioni del Pokemon, ma anche una sua versione "in armatura", da qualche tempo al centro di alcuni rumor su di un Armored Mewtwo. Secondo alcuni, la presenza di una "A" all'interno dei dati riportati dall'Utente renderebbe la seconda ipotesi più probabile.



Tuttavia, come sempre quando si parla di rumor o di presunti leak, ci teniamo a sottolineare che si tratta di informazioni non confermate. Per avere dettagli certi non resta dunque che attendere che Niantic rilasci eventuali dichiarazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, vi ricordiamo che è attualmente attivo l'evento Bacomania in Pokemon GO.