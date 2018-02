Rumor: un nuovo Smash Bros. è in arrivo su Nintendo Switch entro quest'anno

Secondo quanto riportato sul forum ResetEra dall'insider Emily Rogers, Nintendo ha intenzione di lanciare un nuovo capitolo della serie picchiaduro crossover disu Switch nel corso di quest'anno.

Stando alle indiscrezioni, il nuovo capitolo dovrebbe includere un mix di elementi completamente inediti ed altri rimaneggiati dalle passate iterazioni pubblicate su Wii U e 3DS. Ciò di cui la Rogers non è a conoscenza, è se si tratta di un sequel vero e proprio o di un port deluxe come accaduto ad esempio con Mario Kart 8.

"Sfortunatamente, non posseggo abbastanza informazioni per sapere se Smash Bros. sarà presentato come un 'port deluxe definitive edition', un 'mezzo sequel' o 'sequel'. Posso solo confermare due cose:

Un gioco di Smash Bros. sarà annunciato e pubblicato su Switch nel corso di quest'anno

sarà annunciato e pubblicato su Switch nel corso di quest'anno Hanno aggiunto nuovi contenuti e rielaborato alcuni provenienti dai capitoli per Wii U e 3DS".

Naturalmente, vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele, ed attendere che sia Nintendo ad esprimersi in vie ufficiali circa il futuro della serie di Smash Bros.