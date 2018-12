Rumor Persona 5: Versione Completa e Gioco di Lotta in arrivo e Memento in Smash Bros?

Persona 5, accolto trionfalmente da pubblico e critica, è stato pubblicato su Playstation 4 nella primavera 2017. Il recente annuncio della presenza del personaggio di Joker in Super Smash Bros Ultimate ha riacceso l'attenzione sul gioco. Ora, a complicare le cose, giungono nuovi rumor.

Una segnalazione piuttosto interessante è infatti apparsa, in data 10 dicembre, sulla piattaforma giapponese "5channel". Il messaggio riportava le seguenti informazioni:

Joker

Lo stage è Memento

Jack Frost appare sullo schermo con un'abilità

Marketing di P5R (versione completa) e P5U (gioco di lotta)

P5R è 2019

P5U è posticipato perchè Arc è impegnata nello sviluppo di un gioco di lotta legato a Granblue

Passato abbastanza inosservato, il post ha attirato un nuovo interesse nella giornata di oggi, a seguito dell'annuncio di Granblue Fantasy Versus, un gioco di lotta ambientato nell'universo di Granblue e sviluppato, effettivamente, da Arc System Works. Tale notizia ha portato a riconsiderare il restante contenuto del presunto leak, che è ora divenuto l'epicentro di numerosi rumor.

In questo contesto, le prime tre indicazioni vengono fatte risalire al recente annuncio della presenza di Joker in Super Smash Bros Ultimate: Memento potrebbe essere l'ambientazione di uno stage a lui dedicato, all'interno del quale potrebbe comparire Jack Frost, una delle creature presenti in Persona 5.

Forse ancora più intriganti le restanti presunte informazioni. Si parla infatti di una "versione completa" di Persona 5 in arrivo nel corso del 2019 e di un gioco di lotta a tema sviluppato da Arc System Works, già autori di Dragon Ball FighterZ. Piuttosto interessante il fatto che, P5R e P5U rappresentino dei domini effettivamente registrati da Atlus lo scorso anno.

Nonostante il contenuto di queste voci di corridoio possa risultare intrigante, vi invitiamo, come di consueto quando si parla di Rumor, a non considerare le informazioni qui riportate come certe o definitive. Non sussiste infatti ad ora alcuna conferme in merito da parte delle Software House coinvolte. Per saperne di più, dunque, non resta che attendere dichiarazioni ufficiali.