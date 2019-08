Rumor su placeholder Amazon di WB Montreal genera nuove speranze per il ritorno di Batman

Si avvicina la Gamescom 2019 e non sorprende dunque che la rete, così come nel periodo antecedente all'E3, si animi in seguito al diffondersi di misteriosi rumor.

Questa volta, protagonista della vicenda è Warner Bros Montréal. Secondo quanto segnalato da un utente attivo sulla piattaforma Reddit, su Amazon sarebbero stati avvistati dei placeholder correlati al team di sviluppo. Come potete verificare nell'immagine in calce a questa news, questo sembrerebbe indicare un possibile nuovo titolo multipiattaforma, con pubblicazione attesa su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Secondo quanto riportato, i placeholder sarebbero tuttavia rimasti online per un breve periodo, per poi essere rimossi e diventare dunque irraggiungibili.

Questa segnalazione ha prevedibilmente alimentato le speranze dei fan del Cavaliere Oscuro, che hanno correlato l'informazione con i diffusi rumor su Batman Corte dei Gufi, gioco che voci di corridoio vorrebbero in lavorazione proprio presso gli studi di Warner Bros Montréal. Come spesso accade quando si parla di rumor, tuttavia, è necessario procedere con cautela: la veridicità dell'avvistamento è ad esempio stata contesta da un secondo utente Reddit.



Quel che è certo è che nel corso del mese di luglio, Osama Dorias, di WB Montréal, ha affermato di star lavorando su di un gioco DC, senza tuttavia offrire ulteriore dettagli in merito. Per avere informazioni certe in merito alle attività della software house, non ci resta dunque altro da fare che attendere pazientemente annunci ufficiali da parte di quest'ultima.