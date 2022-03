Rumor PlayStation State of Play: quali giochi PS5 e PS4 possiamo aspettarci?

Sony ha annunciato il nuovo State of Play in programma il 9 marzo alle 23:00 ora italiana, ma cosa possiamo aspettarci da questo showcase? Ecco rumor e speculazioni suoi possibili nuovi annunci per PS4 e PS5.

Possiamo escludere la presenza di hardware o PlayStation VR2 dal momento che la stessa Sony conferma che "non ci saranno novità su titoli o hardware di PlayStation VR2 durante l’evento."

Dunque cosa possiamo aspettarci? Lo showcase durerà 20 minuti con "un’attenzione particolare per i grandi giochi in arrivo da alcuni dei nostri amati editori giapponesi", anche se "ci saranno alcuni aggiornamenti da sviluppatori di tutto il mondo."

La compagnia specifica che verrà dato particolare risalto a produzioni giapponesi e in questo senso la mente corre subito a Final Fantasy 16 (ma Square Enix ha parlato di novità in arrivo in primavera... forse domani è troppo presto?) e all'appena rinviato Forspoken, secondo rumor protagonista con un trailer allo State of Play, filmato che servirà di fatto a confermare il rinvio, già annunciato dal publisher nella giornata di ieri.

Altro gioco rumoreggiato per lo State of Play di marzo è Hogwarts Legacy, titolo che potrebbe apparire con un trailer e magari un video gameplay, la voce circola da settimane e in molti sono assolutamente convinti che questa sia l'occasione giusta per presentare il gioco, in arrivo sempre secondo i rumor entro la fine dell'anno. Un terzo indiziato è Gotham Knights leakato in Beta nel weekend, un Playtest Online sembra essere stato caricato su Steam... che ci siano novità in arrivo per una Closed Beta anche su PlayStation?

In ogni caso l'invito è come sempre quello di moderare le aspettative senza aspettarsi necessariamente grandi AAA First Party, che quasi sicuramente non ci saranno. State pensando a God of War, lo sappiamo, ma con ogni probabilità alla prossima avventura di Kratos verrà dedicato uno showcase più avanti nei prossimi mesi.



Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it mercoledì 9 marzo dalle 22:00 per seguire in diretta lo State of Play con il commento di Alessandro Bruni.