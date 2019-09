Rumor: PlayStation All-Stars Battle Royale 2 avrà una versione retail e una free to play?

Rumor e voci di corridoio hanno recentemente suggerito la possibilità del ritorno di PlayStation All-Stars Battle Royale tramite la pubblicazione di un secondo capitolo.

Dalle pagine della celebre piattaforma 4chan, un utente anonimo si è infatti dichiarato impegnato nella localizzazione di un nuovo titolo dedicato al brand presso Capcom USA. Quest'ultimo ha dunque condiviso diverse presunte informazioni su di un PlayStation All-Stars Battle Royale 2 per PS5 e PC, in arrivo sulle due piattaforme rispettivamente al lancio e nel corso del 2021. Tra i dettagli riportati figura anche il possibile roster del gioco.

Dai post condivisi dall'utente, tuttavia, emergono anche ulteriori presunti dettagli. In particolare, si riferisce di una pubblicazione di PlayStation All-Stars Battle Royale 2 in due differenti versioni. Una di queste corrisponderebbe ad una edizione retail, che includerebbe al suo interno tutti i personaggi disponibili in corrispondenza del lancio del gioco. Accanto a questa, sarebbe tuttavia prevista anche una versione free to play del titolo, in cui i personaggi disponibili muterebbero sulla base di una rotazione settimanale. Secondo quanto riferito su 4chan, il nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale sarebbe stato concepito "per essere un game as a service".



In chiusura, vi invitiamo a ricordare che i rumor o presunti leak non costituiscono informazioni ufficiali e potrebbero rivelarsi errati in tutto o in parte. Ad ora, Sony non ha offerto alcuna conferma in merito all'effettiva esistenza di un PlayStation All-Stars Battle Royale 2: per scoprire se il titolo è effettivamente in sviluppo, non resta dunque che attendere eventuali comunicazioni ufficiali in merito.