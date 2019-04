Rumor su Pokemon Spada e Scudo: l'uscita su Switch slitterà al 2020?

A dispetto della forte presenza mediatica successiva all'annuncio di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch, gli autori di Game Freak non condividono informazioni sul progetto da diverso tempo e, così facendo, contribuiscono ad alimentare le voci di corridoio più disparate.

Le ultime indiscrezioni collegate all'attesissima avventura di The Pokemon Company provengono dalle controverse pagine del forum di 4chan: una fonte che preferisce rimanere nell'anonimato afferma infatti che Game Freak, oramai specializzatasi sull'hardware di Nintendo 3DS (pur avendo lavorato a Pokemon Let's Go Pikachu ed Eevee), non stia gestendo nel migliore dei modi il passaggio a un ecosistema software più potente come quello di Nintendo Switch e ad un nuovo motore grafico.

I problemi riscontrati nello sviluppo di un titolo HD sulla console ibrida della casa di Kyoto, riferisce l'anonimo "rumorista", non rischiano di pregiudicare le dinamiche di gioco e la bontà grafica del progetto ma potrebbero comunque indurre gli autori giapponesi a posticiparne l'uscita alla prima metà del 2020.

Nel momento in cui scriviamo, i vertici di The Pokemon Company e i ragazzi di Game Freak non hanno ancora voluto commentare queste voci di corridoio che stanno inevitabilmente facendo il giro della rete. Il lancio di Pokemon Spada e Scudo, di conseguenza, continua ad essere previsto per un generico "fine 2019" in esclusiva su Nintendo Switch.