Tra rumor e riflessioni: PS5 sarà presentata a febbraio? Ne discutiamo in un video!

Con l'inizio del 2020, anno in cui approderanno sul mercato videoludico le console di prossima generazione, l'attesa e la curiosità legate al reveal definitivo dei nuovi hardware si sono fatte progressivamente sempre più tangibili.

Il mese di gennaio, in particolare, è stato costellato di un cospicuo numero di rumor e voci di corridoio riguardanti una possibile presentazione di PS5 a febbraio. Sino ad ora, tutte le speculazioni emerse in merito non hanno tuttavia trovato alcun tipo di conferma ufficiale, restando confinante nel limbo del reame dell'incertezza. I vertici di casa Sony stanno infatti mantenendo il più assoluto riserbo su quelli che sono i piani relativi a tempistiche e modalità di presentazione della nuova ammiraglia della compagnia.

Ora che ha infine avuto inizio il mese di febbraio 2020, potremo effettivamente assistere alla presentazione di PlayStation 5? Tra rumor e riflessioni, il nostro Francesco Fossetti ha espresso il proprio personale punto di vista all'interno di un video dedicato. Come da tradizione, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



In chiusura, vi segnaliamo inoltre che, in attesa che i vertici di casa PlayStation annuncino il palco da cui avrà luogo la presentazione di PS5, sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato a tutti i team First Party di Sony.