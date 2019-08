Rumor: Sony ha poco da mostrare al TGS perché ha cancellato molti giochi?

Sony ha da poco annunciato i suoi piani in vista del Tokyo Game Show 2019 e, come vi abbiamo già segnalato, la compagnia nipponica non terrà alcuna conferenza durante la fiera nipponica.

Da diverso tempo ormai, Sony sta mantenendo un profilo basso, e si affida perlopiù ai saltuari State of Play per comunicare le novità con i fan, evitando di allestire gli show più spettacolari e pomposi a cui ci eravamo abituati invece negli anni passati. Secondo un rumor emerso in queste ore, ci sarebbe una motivazione precisa a questa particolare condotta tenuta dal colosso nipponico.

Stando a quanto riferisce Brian Crescente, fondatore di noti portali videoludici come Kotaku e Polygon, Sony avrebbe cancellato in questi mesi diversi progetti videoludici mai svelati al pubblico. Questo ha causato una certa carenza di contenuti da mostrare durante le fiere, conducendo quindi alla decisione di modificare la propria strategia comunicativa. Crescente parla di "molti giochi" cancellati, ma sfortunatamente non possiede abbastanza conoscenze per poter diffondere ulteriori dettagli in merito (un utente aveva per esempio chiesto se fra i progetti naufragati ci fosse Deep Down, oggetto di speculazioni nei giorni scorsi). Ovviamente si tratta di un rumor privo di conferme ufficiali, e come al solito vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele.