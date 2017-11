Rumor su SoulCalibur 6, il gioco sarà annunciato alla PlayStation Experience?

Da tempo si parla di una possibile presentazione dialla PlayStation Experience (insieme a) e adesso nuove indiscrezioni sul gioco arrivano dal forum di NeoGAF.

Secondo le parole di un insider (rimasto anonimo poichè apparentemente troppo coinvolto nel progetto) il nuovo episodio della serie sarà fortemente incentrato sulla narrazione e godrà di uno Story Mode altamente curato, con un focus particolare sulla storia, non limitandosi quindi a premere l'acceleratore sul multiplayer.

Al momento non ci sono conferme su quanto riportato, l'insider però conferma i rumor emersi nei giorni scorsi e ribadisce che il gioco sarà annunciato alla PlayStation Experience del 9 e 10 dicembre, con uscita prevista nel 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, mentre non si parla di una possibile versione per Xbox One.