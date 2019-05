Rumor: nessun Splinter Cell in sviluppo, Ubisoft lavora a Far Cry 6 e Mario + Rabbids 2

Un nuovo rumor emerso in rete potrebbe aver fatto luce sui progetti su cui Ubisoft sta attualmente lavorando. Le indiscrezioni giungono dal portale 4chan, notoriamente non la fonte più affidabile di internet, quindi vi consigliamo di prendere la notizie con le dovute cautele.

Se solo pochi giorni fa erano state alimentate le speranze dei fan desiderosi di vedere un seguito di Splinter Cell (salvo poi l'arrivo di una smentita), il rumor in questione sembra essere molto chiaro al riguardo: Ubisoft non si sta occupando di nessun gioco ambientato nell'universo videoludico di Sam Fisher. La compagnia avrebbe più di una volta, dopo Blacklist, provato a dar vita ad una nuova iterazione del franchise, salvo poi cancellare sistematicamente il progetto su cui si stava lavorando. Fra le idee scartate, abbiamo un titolo VR sviluppato da Red Storm, un capitolo in prima persona dal team di Far Cry Blood Dragon, ed seguito diretto open world di Blacklist passato dalle mani di Ubisot Toronto alle divisioni di Parigi e Shangai. Il titolo leakato circa un anno fa da Walmart era invece uno spin-off VR di Spies vs Mercs, anch'esso messo infine da parte.

Ubisoft starebbe invece puntanto più convintamente sul franchise di Far Cry, il cui quinto capitolo si è dimostrato essere il gioco per console più proficuo per la compagnia durante l'attuale generazione videoludica. Secondo le voci di corridoio, sono in fase di lavorazione due nuovi titoli: Far Cry 6 e "Far Cry 5.5.5.5.5.5", ovvero un nuovo spin-off basato su Far Cry 5.

Infine, Ubisoft Milano starebbe lavorando ad un sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, la sorprendente esclusiva Switch che ha ricevuto un caloroso accoglimento da parte dei giocatori e della critica di settore.