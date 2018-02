Rumor: Spyro the Dragon Trilogy Remaster in arrivo su PS4 nel 2018?

Giunge dalle pagine di Kotaku.co.uk un succoso rumor per tutti coloro che attendono da anni un ritorno in grande stile di, uno dei titoli più amati dell'epoca PlayStation One.

Secondo diverse fonti con cui la testata dichiara di essere entrata in contatto, Activision e Vicarious Visions si trovano attualmente al lavoro su Spyro the Dragon Trilogy Remaster, lavoro simile a quanto fatto nei mesi precedenti con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, poi rivelatosi un grande successo su PS4.

Esattamente come avvenuto con la trilogia di Crash, anche quella dedicata a Spyro dovrebbe godere di un importante rifacimento grafico e tecnico, con l'aggiunta di nuove animazioni, un nuovo sistema di illuminazione, scene cinematiche inedite, la soundtrack rimasterizzata, e un nuovo sistema di salvataggio. I giochi inclusi nella collection sarebbero Spyro the Dragon, Ripto's Rage!, e Year of the Dragon, completi di alcuni dei cut content di cui sono stati vittime i titoli al momento del rilascio originale.

Secondo l'indiscrezione, proveniente da Laura Kate Dale (considerata come un'insider affidabile e autrice di un corretto leak sull'arrivo di Dark Souls Remastered), l'annuncio arriverà durante il mese di marzo; il gioco dovrebbe quindi uscire a settembre (in linea con la celebrazione del ventesimo anniversario della serie) in esclusiva temporale su PlayStation 4, con supporto a PlayStation 4 Pro. La collection dovrebbe poi raggiungere altre piattaforme non specificate durante il 2019.

Naturalmente, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele la notizia, in attesa di conferme o smentite da parte di Activision e Vicarious Visions. Vi piacerebbe il ritorno di Spyro, così come lo ha fatto di recente Crash?