Rumor: Square-Enix annuncerà Final Fantasy VIII Remaster all'E3 2019

Secondo l'ennesimo rumor diffuso dall'insider Sabi, che ha sostanzialmente predetto ogni singolo annuncio arrivato nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, Square-Enix non si limiterà a mostrare Final Fantasy VII Remake durante la sua imminente conferenza, ma dedicherà spazio anche all'ottavo capitolo della sua intramontabile saga JRPG.

Con un laconico tweet, che potete consultare in calce a questa notizia, Sabi ha semplicemente pronosticato che Square-Enix annuncerà stanotte Final Fantasy VIII Remaster. Così come il nome lascia intuire, non si tratterebbe in alcun modo di un rifacimento accostabile a quello di Final Fantasy VII Remake, ma sarebbe semplicemente una versione in alta definizione dell'avventura di Squall Leonhart, che sarebbe peraltro annunciata nel ventesimo anniversario dall'originale data di lancio risalente al 1999.

Staremo a vedere se Sabi si dimostrerà ancora profetica quando, alle ore 03:00 di domani martedì 11 giugno, inizierà finalmente la conferenza E3 di Square-Enix. Intanto, vi ricordiamo che il publisher nipponico ha finalmente svelato la data di lancio di Final Fantasy VII Remake dopo aver pubblicato un nuovo trailer del titolo nel corso del concerto "A Symphonic Reunion" tenuto a Los Angeles nelle scorse ore.