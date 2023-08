Rumor su Starfield: Microsoft terrà un evento di lancio interattivo

Starfield è indubbiamente uno dei giochi più attesi del prossimo mese. La sua uscita è prevista il 6 settembre 2023 su PC Windows e Xbox Series X|S (ma è anche possibile giocare in anticipo) e, secondo alcune indiscrezioni, Microsoft sarebbe in procinto di organizzare un evento di lancio interattivo.

Trattandosi per il momento di voci senza alcuna conferma ufficiale, non si sa ancora cosa si intenda esattamente per "interattivo", che potrebbe semplicemente significare "digitale". A spargere la voce è stato Karim Jovian con un post su Twitter/X.

"Ho appena saputo da una fonte confidenziale che Microsoft terrà un evento di lancio interattivo per Starfield. Diciamo solo che erano davvero entusiasti quando me ne hanno parlato", ha scritto il Digital Media Producer.

Subito i fan hanno iniziato a domandarsi di che tipo di iniziativa possa trattarsi. Alcuni hanno ironizzato che ai più fortunati sarà offerta una gita nello spazio, altri hanno ipotizzato un live action o un nuovo trailer di lancio da presentare in mondovisione.

Altri ancora mettono in dubbio la credibilità di Karim, non ritenendo i suoi tweet particolarmente attendibili. Nel frattempo, di certo per adesso sappiamo che Bethesda ha organizzato una sessione Q&A dedicata a Starfield, in cui risponderà alle curiosità dei fan, magari anche questa.