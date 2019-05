Rumor su The Last of Us 2: nuovo gameplay in arrivo prima dell'E3 2019?

Un membro della community di ResetEra che afferma di essere un "insider dell'industria videoludica" si dice certo del fatto che Naughty Dog avrebbe già pianificato la pubblicazione di un nuovo video di The Last of Us Part 2 prima dell'apertura dell'E3 2019, prevista per metà giugno con la sorprendente assenza di Sony.

Secondo quanto riferito dall'utente conosciuto come Aokiji (lo stesso che ha preannunciato l'evento PlayStation State of Play poi effettivamente verificatosi nelle date e nei termini indicati del sedicente insider), le alte sfere di Naughty Dog e i massimi dirigenti di Sony Interactive Entertainment starebbero lavorando alacremente per "mostrarci ancora una volta" The Last of Us Part II prima dell'E3.

Le voci di corridoio sul nuovo video di TLOU 2 si sommano ai rumor circolati online nei giorni scorsi e dedicati anch'essi al prossimo, attesissimo capitolo dell'epopea post-apocalittica di Ellie e Joel. Stando a queste indiscrezioni, infatti, The Last of Us 2 uscirà nel 2019 ma sarà disponibile anche su PS5 con una versione specifica per la console next-gen di Sony, a sua volta oggetto di leak legati alla sua ipotetica uscita tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 ad un prezzo di 400 dollari.