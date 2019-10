The Last of Us 2 rinviato? secondo Jason Schreier, l'uscita slitterà alla Primavera 2020

Stando a quanto riferito dalle fonti anonime interpellate dall'ormai celebre giornalista e insider di Kotaku, Jason Schreier, Sony sarebbe in procinto di annunciare il posticipo di The Last of Us 2 alla Primavera del 2020.

Come suggerito dai recenti rumor collegati a un annuncio inatteso da parte di Sony, Schreier decide di lanciare questa notizia ufficiosa con tutti i crismi del caso, ossia senza ricorrere alle pagine dei suoi profili social ma pubblicando il tutto attraverso il sito Kotaku.

Secondo quanto spiegato dal giornalista, quindi, The Last of Us Parte 2 non uscirà il 21 febbraio del 2020 come annunciato di recente da Naughty Dog ma, al contrario, dovrebbe vedere la luce dei negozi nella primavera del 2020, ossia nel periodo compreso tra la fine del mese di marzo e la seconda metà di giugno. L'annuncio ufficiale del colosso tecnologico giapponese e della software house diretta da Neil Druckmann dovrebbe arrivare entro breve, specie dopo queste rivelazioni.

In base alle ipotesi dell'editor di Kotaku, dietro a questa decisione dovrebbe esserci la volontà di Sony di smarcarsi dalla concorrenza rappresentata dai kolossal previsti in uscita in quel medesimo periodo, tra cui Final Fantasy 7 Remake e Cyberpunk 2077, dando così modo a The Last of Us 2 di ritagliarsi un suo spazio commerciale (e ludico) nella fitta agenda che attende gli appassionati di videogiochi nei primi mesi del prossimo anno. Naturalmente, rimaniamo in attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony per riferirvi gli eventuali sviluppi della faccenda.