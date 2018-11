Rumor: The Legend of Zelda - Skyward Sword in arrivo su Nintendo Switch?

Nelle ultime ore si sono moltiplicati i rumor in merito ad un prossimo approdo di The Legend of Zelda - Skyward Sword su Nintendo Switch, la console ibrida della Casa di Kyoto. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Individuare l'epicentro esatto della diffusione di questo rumor non è semplice, quel che è certo è che sui social media si sta moltiplicando l'attenzione nei suoi confronti. A quanto pare, a scatenare la Community di The Legend of Zelda, sarebbe stato nientemeno che Eiji Aonuma, tra gli storici responsabili della Saga presso Nintendo. Lo storico sviluppatore nipponico avrebbe lasciato intendere l'arrivo di Skyward Sword su Nintendo Switch in occasione di un concerto a tema The Legend of Zelda, tenutosi ad Osaka, durante il quale avrebbe pronunciato l'intrigante frase: "Sappiamo a cosa state pensando, Skyward Sword su Switch, vero?".

Tuttavia, come potete ben capire, ulteriori delucidazioni sono, al momento, di difficile reperimento. Il contesto non era certamente di quelli che facevano sospettare l'arrivo di annunci importanti e Nintendo non si è ad ora pronunciata in merito: dunque, il condizionale è d'obbligo. E' vero, tuttavia, che, solo pochi giorni fa, la redazione di Game Informer aveva lasciato intendere che avremmo potuto ricevere notizie su di un nuovo Zelda molto prima di quanto fosse legittimo sospettare. Possibile che si stesse riferendo proprio ad una riproposizione di Skyward Sword? Vista la stranezza della situazione, non possiamo indicarlo con certezza. Se così fosse, però, potremmo forse sperare di saperne qualcosa di più durante i The Game Awards 2018? Sareste felici di un simile annuncio?