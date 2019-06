Rumor: tre nuove IP Xbox all'E3; Halo Infinite sarà la prima esibizione next-gen

Oltre ad aver affermato che Xbox Scarlett potrebbe disporre di 12 TeraFLOPS, il portale Thurrott ha diffuso qualche nuova indiscrezione circa l'attesissima conferenza all'E3 2019 di Microsoft.

Come fanno ben notare i colleghi di Thurrott, basandoci sulle recenti dichiarazioni di Phil Spencer, il colosso di Redmond ha intenzione di portare 14 titoli first party all'evento losangelino. Tra questi, troviamo i nomi di Gears 5 (nome in codice Halifax), State of Decay 2, Forza Horizon 4 (si vocifera di una nuova espansione), Halo Infinite, Age of Empires, Fable (apparentemente leakato su reddit). Thurrott si aspetta che, a completare questa lista, ci siano almeno tre nuove IP provenienti dagli studi interni di Microsoft, e in questo senso tutti gli occhi sono puntati su Ninja Theroy, inXile Studios (che ha già stuzzicato i giocatori nei giorni scorsi), e The Initiative.

La fonte, inoltre, suggerisce la massiccia presenza di Halo Infinite durante la conferenza: il gioco di 343 Industries, a quanto pare, sarà presentato con un vero e proprio gameplay giocato su PC tramite controller Xbox: si tratterà della prima esibizione di un gioco di prossima generazione.

Oltre ai prodotti esclusivi, i vertici di Microsoft si sarebbero assicurati anche numerosissimi accordi con publisher esterni, fino a poter contare su un più che ampio ventaglio di titoli third-party da affiancare ai nomi sopracitati.