Rune 2 ha una data di lancio ufficiale su Epic Games Store

Pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco, i ragazzi di Human Head Studios hanno annunciato la data di lancio ufficiale di Rune 2, già disponibile da settembre in Accesso Anticipato.

Come potete osservare al termine del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il seguito dell'amato Rune risalente al lontano 2000 sarà pubblicato il prossimo 12 novembre su PC in esclusiva su Epic Games Store. Il titolo era stato inizialmente presentato con il nome Rune: Ragnarok, passato poi ad un semplice Rune, per poi infine incarnare la dicitura più semplice per un secondo capitolo della serie: Rune 2.

Il nuovo trailer, intanto, ci concede un assaggio di ciò che potremo aspettarci nel corso dell'avventura, e ci presenta le tre divinità con cui potremo stringere un'alleanza: Thor, Hel e Odino, ognuno dei quali ci conferirà dei poteri speciali da sfruttare in battaglia. I giocatori vestiranno i panni di un gerriero vichingo, quindi il cuore del combat system, come prevedibile, graviterà attorno agli scontri melee.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Rune 2 sarà disponibile su Epic Games Store a partire dal 12 novembre 2019. Quanto aspettate il nuovo action-RPG di Human Head Studios? Avete già avuto modo di provare il titolo in fase di Early Access?